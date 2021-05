Emilie Sanchis :" on souhaite laisser la parole aux porteurs de trisomie 21"

Des nouvelles du projet Bike up and down porté par deux Loir-et-Chériens : parcourir à vélo, 14 000km à travers 18 pays pour mettre les projecteurs sur la trisomie 21 et la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap mental. Le couple a choisi d'avoir dans cette aventure, un ambassadeur porteur de la maladie. Rencontre avec Sébastien qui va jouer ce rôle de Emilie Sanchis, à l'origine du projet.