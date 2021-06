Emilie Tack "Schaerbelles" - Ayoko Mensah, Bozar (Success DiverStory)

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (librairie Flagey) : "Les amants de Shamhat" - Charles Berbérian - Futuropolis et Musée du Louvre Éditions



Coup de projecteur : Emilie Tack, mezzo soprano et cheffe de choeur de "Schaerbelles" la chorale pour femmes qu’elle a fondée à Schaerbeek.



www.emilietack.com/schaerbelles



L'Air du Temps : Ayoko Mensah, ambassadrice de la 2ème édition de campagne de sensibilisation #DeLaReussiteParmiVous, lancée par Success DiverStory, l'asbl fondée par Chouna Lomponda pour lutter contre les discriminations et les stéréotypes.



Ayoko Mensah est une spécialiste des cultures et auteure franco-togolaise.

Après avoir longtemps été journaliste culturelle, elle travaille, depuis 2016, comme programmatrice d’artistes et conseillère institutionnelle pour le département Afrique de BOZAR.



Elle nous parle du "Afropolitan Weekend" du 9 au 11 juillet.



www.bozar.be/fr/calendrier/afropolitan-weekend