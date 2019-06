EMISSION SPECIALE 75EME ANNIVERSAIRE DEBARQUEMENT NORMANDIE

Une Bonne Tranche spéciale en ce 6 juin, entièrement consacrée au 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie.



L'invité de Delphine Freyssinet et Eric Cooper : Emmanuel Debruyne, historien à l’UC Louvain, spécialiste des occupations militaires durant les deux guerres mondiales.



Témoignages de :

- Stéphane Simonnet, historien et auteur de "Nous, les hommes du commando Kieffer" (Tallandier, 2019)

- Claude André, vétéran des forces navales françaises libres

- Jean Martial, membre de la Brigade Piron

- Jean-François Béchaimont professeur d’histoire et de français au collège Saint Michel à Bruxelles



Merci à RCF Normandie pour son aide à la préparation, notamment à Maureen Marie et Aubert Guinamard.