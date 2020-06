Emission spéciale Elections municipales dans le Finistère

Au lendemain du second tour des élections municipales, tour d'horizon des principaux résultats dans le Finistère.

Brest reste socialiste, Morlaix et Quimper basculent à gauche.

Concarneau, Douarnenez, Crozon, et Landivisiau ont en revanche élu un maire de droite.



Après le journal, le maire divers droite de Gouesnou Stéphane Roudaut revient sur les nouveaux équilibres et enjeux au sein de la métropole brestoise.