Emission spéciale FFA 2019

Des films, des questionnements, des rencontres...

La 12ème édition du Festival du film francophone d’Angoulême propose au public toute une sélection de courts-métrages et de longs-métrages encore jusqu’à demain. Un événement bien installé dans la ville d’Angoulême à travers différents lieux de projections. De multiples univers se croisent au sein de ce Festival du film francophone d’Angoulême avec des regards de réalisateurs aux personnalités et approches singulières.

Dans cette émission spéciale Festival du film francophone, nous vous proposons quelques moments choisis avec des réalisateurs qui prennent part à l’événement :

Sarah Marx, réalisatrice de "K contraire"

Cédric Klapisch, réalisateur de "Deux moi"

Maryam Touzani, réalisatrice de "Adam"

Stéphane Batut, réalisateur de "Vif-argent"