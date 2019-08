Emission spéciale FFA 2019 Le Train 8584

Dans ce documentaire sonore où se mêlent fiction et réalité, nous suivons un personnage qui, dans un temps de flânerie, de rêverie, se trouve embarqué dans un train de passage à Angoulême où se déroule le FFA. Notre protagoniste se retrouve projeté dans un contexte imprévu, inattendu et, sans se laisser sâper par la situation, décide d'entamer une quête; l'oreille attentive aux discussions de rue et aux aléas des rencontres.



Un production du collectif Web Art Reporters : un projet participatif d’éducation aux médias qui regroupe une soixantaine de jeunes et moins jeunes, accompagnés par plusieurs structures éducatives de quartiers d'Angoulême. Il est initié dans le cadre du dispositif "Passeur d'images" et se met en place de manière éphémère tout au long de l'année sur différents événements comme le festival de la BD ou ici-même pour le FFA 2019.

Les jeunes, étant acteurs de la ligne éditoriale, montrent ce qu’est le festival, l’ambiance qui en ressort et ses moments forts.