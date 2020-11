Emmmanuel Tourpe est l'auteur d'“Un temps pour penser et un temps pour parler - les tout petits cours de philo et de com” publié aux éditions Racine.



Emmanuel Tourpe est docteur en philosophie, il enseigne la philosophie et la communication dans plusieurs universités belges et française et il est également directeur de la programmation et directeur adjoint des programmes de la chaîne culturelle franco allemande ARTE.