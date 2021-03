Empathiclown, D. Bernard et M. Tirtiaux - La Récup', D. de Hemptinne

Coup de projecteur : Denis Bernard et Madeleine Tirtiaux parlent de l'asbl Empathiclown.

Depuis plus de 10 ans, Willy le clown, autrement dit Denis Bernard, illumine le quotidien des personnes fragilisées, qu’elles soient en institution ou à la rue.

Il raconte son aventure à Yves Brumme, auteur du livre "Empathiclown, le clown miroir" aux éditions Weyrich. Des témoignages, des photos, mais aussi des dessins illustrent ce livre. Des dessins de la peintre et illustratrice Madeleine Tirtiaux.

www.madeleine-tirtiaux.com

www.empathiclown.be



L'Air du Temps : Delphine de Hemptinne, logopède et co fondatrice, parle de La Récup’ une toute nouvelle plateforme francophone, 100% dédiée aux jeux, jouets livres et outils éducatifs de seconde main.

Un projet lancé par Jouons Malin, le site qui référence et labellise les jeux, les jouets et les livres après les avoir minutieusement testés et analysés.

www.larecup.jouonsmalin.com