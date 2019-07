Emploi : pourquoi les 300 000 postes à pourvoir ne trouvent pas preneurs

3 millions et demi de chômeurs en France. 300 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs. Cherchez l’erreur. En Maine et Loire, ce sont 40 000 personnes qui sont sans aucune activité et 10 000 postes qui ne sont pas pourvus. Formation, condition de logement et de mobilité, ou abus du système ? Comment expliquer cette non rencontre entre chercheurs d’emplois et employeurs, ce sera notre premier débat.

Et puis le pape François ne se rendra pas en Algérie pour la béatification des 19 morts en haine de la foi en Algérie dont les 7 moines de Tibhirine. L’enquête sur leur assassinat s’est frottée à la mauvaise volonté du pouvoir Algérien on s’en souvient. Le pape a-t-il voulu minimiser l’évènement pour ne pas froisser l’Algérie ? Après la reconnaissance de la torture en Algérie par le Président de la République, notre ancienne colonie est traitée avec attention. A-t-on raison de la faire