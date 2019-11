En direct de La Conte, avec l'association "One One"

Tous les mois, une émission en direct pour parler des quartiers de Carcassonne, avec les habitants, les associations, c'est "Dans vos quartiers". Pour cette première émission, en direct de La Conte, rencontre avec l'Association One-One, représentée par Camille One-one et Yolaine Stephan, accompagnés par Salwa Khair Khair, bénévole et impliqué dans Graff It XXL — Inauguration de la fresque.

Emission en partenariat avec Carcassonne Agglo, Terres d'audace et le Commissariat général à l'égalité des territoires - CGET