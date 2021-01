On en parle - 10 mars 2021 à 11:10

Tous les deuxièmes mercredi du mois à 11h10 Tous les quatrièmes mercredi du mois à 11h10

Dans le cadre du Plan régional d’actions contre le racisme et l’antisémitisme adopté par la Région Occitanie en début d’année 2020, la journée du 07 novembre a été imaginée par l’exécutif régional pour communiquer sur cette cause auprès du grand public, et tout particulièrement auprès des jeunes. Tout naturellement, l’ARRA a été associée à cette opération, et le 07 novembre prochain nous diffuseront 13 chroniques réalisées par les radios membres. Et ceci sur plus de 40 radios réparties aux quatre coins de l’Occitanie.