"Enclos paroissiaux, l'héritage des siècles d'or" 2/2

Les journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end et à cette occasion, Ronan le Coz et ses deux invités, Hervé Quemener et Jean-Yves Guillaume, vont nous parler de l'un des joyaux du patrimoine breton, les enclos paroissiaux, à l'occasion de la sortie d'un livre sur le sujet. Deuxième partie de cet entretien.