Engagez-vous !

Il a rejoint le scoutisme à 11 ans avant de devenir chef d'unité puis de Région. Il fut aussi l'une des chevilles ouvrières de l'opération «Arc-en-ciel», qui consiste à récolter des vivres non périssables au profit des plus précaires. Avec son épouse, il s'est occupé de jeunes après leur confirmation au sein des équipes Carrefour. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, il milite avec l'association «Infirmiers des rues» en aidant les sans abri à retrouver un logement.