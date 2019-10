Enquête sur l'idendité vendéenne - Table-ronde salon de la Durbellière

Enregistrée au coeur du salon du livre de la Durbellière, RCF Vendée vous propose une reflexion sur l'idendité vendéenne. Depuis quand existe-t-elle ? Les guerres de Vendée sont elles le seul socle idenditaire vendéen ? Réponses avec les invités de Thomas Cauchebrais : Michel Chamard, historien, ancien journaliste et ancien directeur du Centre vendéen de recherches historiques, Philippe Gilbert, ancien journaliste et auteur de plusieurs ouvrages historiques sur la Vendée, et Jean Artarit, ancien psychiatre des hôpitaux mais aussi historien de la Révolution en Vendée et spécialiste de Clemenceau.