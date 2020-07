Entreprise WEIMAT : Alex Weiss et Muriel Hansoul

Le reportage d'Arthur Duquesne sur l'entreprise Weimat, une entreprise basée à Eupen et spécialisée dans la production de pièces automobiles et aéronautiques qui s'est lancée dans la production de masques.

Ces masques sont en caoutchouc. Ils sont donc lavables et réutilisables et surtout, 100% belges.

Une alternative durable aux masques à usage unique et aux masques en tissu, dont l'efficacité reste discutée.

Seul problème, l'entreprise attend la certification officielle FFP2 pour l'ensemble de son dispositif (c'est à dire masque et filtre). Pour le moment, seul le filtre est labellisé FFP2.



Alex Weiss, propriétaire et directeur général de Weimat, et Muriel Hansoul, chargée de communication de l'entreprise nous parle des difficultés du confinement, des avantages de ce masque en caoutchouc et des procédures pour obtenir une certification.