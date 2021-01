Entreprise d’insertion par l’activité économique, Envie Maine existe depuis 1990 et compte 80 salariés sur Le Mans pour un chiffre d’affaires 2020 de plus de 4 millions d’euros.



Au micro de Josué Girandier et de Valérie Fade-Py, le dirigeant des quatre entreprises d’insertion Envie Maine, Léopold Dollon, évoque cette finalité du projet social et de la nécessaire création de richesse économique qui lui est dédiée.