Eric Doucet, le proviseur du lycée Simone-Veil qui va ouvrir à Liffré

Après 2 mois d'interruption suite à la crise sanitaire, le chantier du lycée Simone-Veil à liffré a pu reprendre. Sur les 9 batiments qui comprend le site, 6 seront ouvert dès le 1 er septembre afin d'accueillir 8 classes de Seconde et deux classes de 1re STMG , environ 350 élèves.



Pour nous présenter cet établissement, l'un des plus grands actuellement en construction en Bretagne et financé par la région, 3 question à Eric Doucet, le proviseur de ce nouveau lycée