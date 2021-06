Eric Gobin, Mozartiade - Sylvie Droulans famille zéro déchet (rediff)

Coup de projecteur : Le festival Midsummer Mozartiade a lieu du 20 au 27 juin à la Place et au Théâtre des Martyrs à Bruxelles.



C'est la 5ème édition de ce festival, qui célèbre chaque année les chefs-d’œuvre de Mozart.



Cette année, la pièce maîtresse est l’opéra "La clemenza di Tito" ("la clémence de Titus), mise en scène par Eric Gobin, notre invité.



Infos et réservations : www.theatre-martyrs.be

et aussi www.amadeusandco.com



L'Air du Temps (rediff) : Sylvie Droulans montre le quotidien d’une famille, la sienne, passée au zéro déchet sur son blog, www.zerocarabistouille.be



Interview diffusée initialement le 18 mai 2021