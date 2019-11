Éric Sinatora, programmateur du Festival de la photographie sociale

Thème : L'engagement



Pour sa troisième édition le festival se situe dans la continuité des activités du GRAPh en Région depuis plus de trente ans, se manifestant par autant d’expositions, de conférences et de résidences de création dirigées vers différents publics, scolaires, apprentis, mal voyants, femmes gitanes…

« Fictions Documentaires » explorera cette année divers aspects de l’engagement. La question des migrants reste un enjeu sociétal d’importance que nous continuerons d’interroger à travers les potentiels de la photographie sociale. Deux expositions abordent ces questions en se donnant les moyens de la fiction à partir de situations trouvées sur les terrains de l’actualité.

Cette programmation participe au 10ème anniversaire du Réseau Diagonal dont le Graph est membre fondateur. Elle s’inscrit également dans un partenariat avec le Festival du Film politique organisé depuis 2 ans à Carcassonne au mois de Décembre.