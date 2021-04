Ernest et Célestine ont 40 ans !

Ernest et Célestine, ce classique de la littérature jeunesse imaginée par Gabrielle Vincent, ont 40 ans !



Un anniversaire fêté avec Emeline Attout, la directrice de la Fondation Gabrielle Vincent/Monique Martin (Gabrielle Vincent était le pseudo de cette peintre et illustratrice disparue en 2000), et Fanny Husson-Ollagnier, sa collaboratrice à la Fondation, qui a réalisé un dossier inédit sur l’univers de Gabrielle Vincent dans cet album "Ernest et Célestine, comment tout a commencé" publié dans la collection Les Albums Casterman.



www.ernest-et-celestine.com