ESOPE Forum digne_3

Programmation tous les jours du lundi au vendredi de 11h50 à 12h30

Est une émission de la rédaction des Alpes de Haute Provence crée en septembre 2009. Elle est également produite et animée par Jean TRIPODI. Elle a été réalisé par Denis MAGNIN, Vincent GERAUD, Guy HERVE, Delphine ROCHAS et depuis 2016 par Alexis PARRA. Cette émission traite de l'actualité des Alpes de Haute Provence, allant du sport à la culture en passant par le social et par la mise en valeur de toutes les initiatives locales.