Et si les écolos manifestaient contre les bébés OGM ?

La loi sur la protection animale est actuellement en cours de débat à l’assemblée nationale. La cause animale est devenue un sujet important aujourd’hui.

Oui c’est du jamais vu. Et ce n’est pas sans poser un certain nombre de questions. J’en veux pour preuve cette anecdote. Un cerf, chassé aux alentours de Chantilly au nord de Paris s’est retrouvé sur les rails d’une gare, ce qui a entraîné un retard de train de 2h. Ni une ni deux, l’histoire a fait le tour du web. Scandale, pauvre bête, halte à la chasse etc. Et en bouquet final de l’affaire, un hommage au cerf inconnu rendu par la députée européenne EELV Karima Delli. Une gerbe de fleur a été déposée par des militants anti-chasse. Si c’est ça la cause animale, on doit s’interroger une nouvelle fois sur la compréhension de la place des animaux dans la hiérarchie du vivant. Insulte au soldat inconnu, cet hommage ridicule pour rendre les animaux à la forêt fait fi de la réalité. Chaque année, ce sont plus de 8000 animaux sauvages qui heurtent les trains de la SNCF. Ils sont pour certains devenus trop nombreux car pas assez chassés, entraînant des dégâts bien dommageables. Ce que semble ignorer la député écologiste qui, comme beaucoup d’écologistes d’ailleurs, ne connait à peu près rien à la nature. Ils nous avaient fait déjà le coup souvenez-vous avec les sapins de Noël dont on apprenait avec tristesse qu’en avoir un dans son salon signifiait la mort de l’arbre. Je vous avoue que depuis, chaque fois que je pose les mains sur mon bureau en bois, j’ai une pensée émue pour l’arbre qui a donné sa vie pour me permettre de travailler dans de bonnes conditions.

On en fait trop pour nos amis les bêtes ?

Oui clairement. Chaque chrétien sait, à l’école de Saint François le respect profond qu’il doit à la nature. On aimerait que nos amis écologistes se prennent de pitié pour un animal dont ils parlent peu, je veux dire un animal raisonnable que l’on appelle l’homme… Ce 4 février, nos sénateurs vont plancher sur la révision des lois de bioéthiques qui n’émeut personne. Pourtant, rappelons-le, les sénateurs pourront décider de dire oui, comme l’a fait l’assemblée nationale, à la fabrication de bébés in vitro pour couples de femmes, à la fabrication d’embryon transgéniques c’est-à-dire ayant subi une modification génétique et mêmes des embryons chimères, c’est l’article 17 vous pouvez vérifier, par l’introduction de cellules humaines dans des embryons animaux. Alors je trouverais que ça serait la classe si les écologistes arrêtaient de faire des marches blanches pour des chats mais venaient plutôt grossir les rangs des manifs de ceux qui s’opposent à la modification génétique des embryons. A l’époque, ils fauchaient les maïs OGM. Ce ne serait pas absurde que s’ils se mobilisent pour le maïs, il le fasse aussi pour les êtres humains. C’est ce qu’on appelle chez les cathos l’écologie intégrale.