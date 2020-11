Etats désunis, demi confinement et non frontières

- USA: en raison des situations conflictuelles qui ont émaillé le scrutin et de la mauvaise fois ahurissante de Donald Trump mais surtout parce que les États-Unis apparaissent profondément divisés en deux blocs opposés. Dès lors je vous pose la question : la démocratie américaine est-elle en danger ? Cette situation ne pourrait –t-elle pas se produire un jour dans notre pays ?

- FRANCE: dans ce nouveau confinement nous circulons à l’évidence beaucoup plus qu’au cours du mois de mars. Dès lors le premier ministre nous exhorte à rester beaucoup plus à la maison. Mais est-ce que tout cela n’est pas contradiction avec la décision du gouvernement d’ouvrir les écoles, les services publics et une grande partie des commerces (si on n’y intègre désormais la vente à emporter qui se développe progressivement). Comment réagissez-vous à ces injonctions contradictoires?

- GRAND EST: au sein de notre Grande Région les frontières ne se sont pas fermés cette fois ci et ses habitants peuvent circuler pour des raisons professionnelles et même pour faire leurs courses dans leur zone de chalandise même si il se situe dans un pays voisins. C’est une conséquence des fameux accords de Schengen signés en 1985 qui prévoyaient la libre circulation des citoyens. Le président Macron lui-même souhaite les revisiter. Pensez-vous que cela soit désormais nécessaire ?

- Ce qui vous a surpris amusé intéressé, passionné, intrigué, ému ou énervé dans l’actualité de ces derniers jours