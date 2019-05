Européennes : le bilan.

L’Anjou royaume du centre ! Cette constante s’est encore vérifié dimanche. Mais avec des nuances quand même. Je vous rappelle les résultats définitifs La république en marche, 26, 77 %, le Rassemblement national 18,32 %, EELV, 15,44%, les Républicains 8.93%, allez disons 9%, PS place publique 6.53%, et la France insoumise qui n’atteint pas les 5% ainsi que tous les autres DLF, Générations, UDI, etc… Un ordre d’arrivée donc conforme au national avec toutefois un meilleur score pour la REM et les écolos LFI et la droite, un moins bon pour le RN.

Comment comprendre ces résultats. Quelles possibilités reste-t-il pour la droite qui n’a pas réussi à convaincre en dehors du duel Macron Le Pen. Faut-il faire volte-face avec le choix Bellamy qui a pourtant séduit pendant cette campagne ? La gauche éparpillée peut-elle retrouver des couleurs si elle se rassemble ? L’écologie est-elle devenu la thématique gagnante des futures élections ? Le bon score de la REM ouvre-t-il un boulevard à Macron pour sa réélection ? Et pour le RN comment réussir à briser le plafond de verre. C’est le menu de ce qui vous attend dans Des hauts et débats !

Avec Maxence Henry, Elzéar de Sabran, et Gilles Groussard