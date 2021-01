Expo 1000 petits bonshommes - Appli LoveLink, l'appli pour les couples (rediff)

Une émission présentée avec Solène Perraud



Chronique diététique "Restons dans notre assiette" - Carole Marques : les bienfaits de la vitamine C

www.carolemarques.be



Coup de projecteur : Emmanuel Angeli, commissaire de l'exposition "1000 petits bonshommes - Confinés dehors".

Exposition gratuite d'oeuvres mises aux enchères au bénéfice de l'asbl "Infirmiers de Rue".

Expo gratuite à voir jusqu'au 27 février aux Halles Saint-Géry.



L'Air du Temps : Il ne s'agit pas d'un appli de rencontres, mais bien d'une appli pour les couples.

LoveLink, c’est son nom, est gratuite, et elle est disponible sur google play et apple store.

Elle a été développée par la maison des familles de Lyon. Son directeur Benoît Vissac est notre invité pour en parler.