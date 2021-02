Expo 1000 petits bonshommes (redif) - Claire Mathot (Justice et Paix)

File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Satchel Hart : "La Chose la plus importante dans les trois petits cochons" - Anne-Gaëlle Balpe et Elise Garcette - collection Casterminouche - Casterman



Coup de projecteur (rediff) : Delphine Freyssinet et Solène Perraud ont reçu Emmanuel Angeli, commissaire de l'exposition "1000 petits bonshommes - Confinés dehors".

Exposition gratuite d'oeuvres mises aux enchères au bénéfice de l'asbl "Infirmiers de Rue".

Expo gratuite à voir jusqu'au 27 février aux Halles Saint-Géry.



L'air du temps : Claire Mathot, chargée d'études et d'animation à Commission Justice et Paix, ONG d’éducation permanente impliquée dans la défense des droits humains et la justice, et l'un de nos partenaires dans cette émission.

Claire nous propose de repenser notre discours à propos des "ressources naturelles" et de remplacer cette expression par "biens communs"



Retrouvez son anlyse sur : www.justicepaix.be