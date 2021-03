Expo "Femmes de l'ombre" Ganshoren /Hirond'Elles cours de vélo au féminin

Coup de projecteur : Roch Van Coppenolle , chargé de projet et communication, présente l'exposition "Femmes de l'ombre" - Les héroïnes de notre histoire, qui se tient à La Villa, le centre culturel de Ganshoren.

www.lavillaculture.be



Des e-conférences autour du manque de visibilité et de reconnaissance des artistes femmes sont aussi organisées pendant la semaine par le Service Culture française de Ganshoren.

Prix et réservation obligatoire au 02 464 05 39.

Place Guido Gezelle, 26



L'Air du Temps : des cours de vélo au féminin ! Voici les Hirond'Elles !Le projet lancé par l'asbl Molembike. Sa responsable, Riet Naessens, nous présente ce cours d’initiation au vélo dédié aux femmes du quartier Maritime, de Molenbeek et d’ailleurs. Le projet prévoit un cours hebdomadaire d’apprentissage vélo mené par une vélo-animatrice expérimentée.

www.molembike.be/hirondelles