Expo "Icons", M. Marghem - Casse Dalle Festival, Green Lab

Bruxelles sous les pavés - Thierry Demey : les Cités-jardins le Logis et Floréal à Watermael-Boitsfort. (partie 2)



Coup de Projecteur : l'exposition "Icons" à la Villa Empain - Fondation Boghossian, à Ixelles, à voir jusqu’au 24 octobre.

Marc Marghem, guide conférencier et responsable des visites guidées de la Villa Empain nous la présente.



www.villaempain.com



L'Air du Temps : Sophie Barrière et Leslie Moreau les cofondatrices de Green Lab, le bar incontournable pour des cocktails de folie, au bout de l'avenue Louise, à deux pas du Bois de la Cambre, viennent nous parler du Casse Dalle Festival, du 10 juin au 8 octobre 2021.



Il s'agit de fédérer le public autour d’un évènement Food & Drinks, qui met en avant de nombreux acteurs de la scène locale, qu’ils soient restaurateurs, commerçants, traiteurs, ou encore DJ’s.



La formule qui s’étend de 19h à 21h comprend 3 boissons - 1 Gin Tonic, 1 Cocktail et 1 Mocktail -, et 3 finger food servis en pairing avec les boissons, le tout pour 35 euros par personne.



C'est complet pour le jeudi 10, mais il reste des places pour le 24 et les autres soirées.



Réservations sur le site www.greenlab.bar