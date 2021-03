Expo masques, Pierre-Louis Graizon - La Table Ronde de l'Architecture

Les bonheurs de Sophie - Sophie Mincke : la vie



Coup de projecteur : "Beneath" est la première exposition personnelle de l'artiste Pierre-Louis Graizon.

La quête de l'identité, ce que nous sommes et ce que nous montrons aux autres, sont les thèmes qui s'expriment dans les masques artistiques qu'il crée, certains n'ayant même pas de place pour les yeux.

Des masques singuliers, fascinants à découvrir à la galerie Félix Frachon, à Ixelles (5, rue St Georges), jusqu'au 17 avril.

www.felixfrachon.com



L'Air du Temps : Nadia Naty Everard et Noé Morin, cofondateurs de l’asbl bruxelloise, la Table Ronde de l’Architecture.

Le but : réhabiliter l’architecture traditionnelle et permettre des lieux de vie durable et populaire, en rappelant la vocation première de l'architecture : embellir le monde.

www.latablerondearchitecture.com