Expo photo "Something is happening" - MJ L'Avenir, Bertrand Ganga

Secrets d'artisanat - Izaline Nicol : Cokoa, pâtisserie florale



Coup de projecteur : Le Musée Juif de Belgique présente la rétrospective inédite "Something is Happening" du photographe français Mathieu Pernot.



Il est parti en 2020 à la rencontre des migrants du camp de Moria, sur l’ile de Lesbos en Grèce, avant et après l'incendie du camp.



Lauréat du Prix Cartier-Bresson 2019, Mathieu Pernot se confronte, depuis plus de dix ans, à la question migratoire et à la présence des demandeurs d’asile sur le continent européen.



Bruno Benvindo, directeur des expositions au Musée juif de Belgique, nous présente cette expo.

Elle est à voir jusqu'au 19 septembre.



Du mardi au dimanche de 10h à 17h.

Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Fermé le lundi.

www.mjb-jmb.org



L'Air du Temps : Bertrand Ganga, animateur de MJ L'Avenir, la Maison des Jeunes à Molenbeek

Une asbl qui permet aux jeunes de prendre leur avenir en main, de les aider à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques, et solidaires en leur proposant des activités socio-culturelles et socio-sportives.



Rue Vandenboogaerde 93

Tél : 0485/662775

animateurs.mjavenir@gmail.com