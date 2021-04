Expo Verisimilitude au Mima - Carlos Courtois, co-fondateur de Melting'Pom

Bruxelles sous les pavés - Thierry Demey : la Cité-jardin de Kapelleveld, à Woluwe-Saint-Lambert.



Coup de projecteur : L'exposition "Verisimilitude", au Mima, est visible jusqu'au 30 mai.

L'artiste Félix Luque Sanchez - qui collabore avec Damien Gernay et Inigo Bilbao Lopategui - y questionne notre réalité à travers le prisme des nouvelles technologies.

Pour en parler, Raphaël Cruyt , co-fondateur du Mima (Millenium Iconoclast Museum of Art).

Le musée est situé au 39-41 quai du Hainaut à Molenbeek

www.mimamuseum.eu

Fermé le lundi et mardi

Du mercredi au vendredi : 10h-18h

Samedi et dimanche : 11h-19h



L'Air du Temps : Melting'Pom propose des corbeilles de fruits, des produits locaux et des paniers cadeaux pour les entreprises ainsi que les particuliers.



Des produits sélectionnés selon des critères environnementaux stricts, dans une approche résolument tournée vers le zéro déchet.



www.meltingpom.be

Melting'Pom : Rue Goffart 79, Ixelles