Expo Verisimilitude : Raphaël Cruyt , co-fondateur du Mima

L'exposition "Verisimilitude", au Mima, est visible jusqu'au 30 mai.

L'artiste Félix Luque Sanchez - qui collabore avec Damien Gernay et Inigo Bilbao Lopategui - y questionne notre réalité à travers le prisme des nouvelles technologies.

Pour en parler, Raphaël Cruyt , co-fondateur du Mima (Millenium Iconoclast Museum of Art).

Le musée est situé au 39-41 quai du Hainaut à Molenbeek

www.mimamuseum.eu



Fermé le lundi et mardi

Du mercredi au vendredi : 10h-18h

Samedi et dimanche : 11h-19h