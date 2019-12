Expos à Metz : Fondation HSBC à l'Arsenal, "Combats enchantés" chez Froufrouthé

Dans la première partie, Chantal de la Touane vous donnera envie d'aller découvrir les lauréats 2019 du Prix HSBC pour la Photographie à l'Arsenaln une douceur, un Paris-Brest avec Jean Corso et Romann Feokio, c'est "La crème des pechés mignons" et nous ferons le tour des sorties cinéma.

Deux artistes dans la seconde partie qui exposent chez Froufrouthé, 2 rue Ambroise Thomas, Vadim Korniloff et Dominique Cervantes, pour "Combats enchantés".