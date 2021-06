Exposition "Icons" à la Villa Empain, Marc Marghem

A travers les siècles, les icônes ont inspiré de nombreux croyants et artistes. La dimension spirituelle a été intégrée dans les oeuvres d’art , et ce, depuis l’Antiquité.

C’est ce que dévoile la formidable exposition "Icons" à la Villa Empain - Fondation Boghossian, à Ixelles, à voir jusqu’au 24 octobre.



Marc Marghem, guide conférencier et responsable des visites guidées de la Villa Empain nous la présente.



www.villaempain.com