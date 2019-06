Exposition Torques et compagnie

Une très riche exposition de Torques d'origine champenoise, et autres bijoux masculins et féminins portés par les soldats de hauts rang mais également par l'aristocratie gauloise, exhumés des nécropoles celtiques de la région et mis en valeur grâce notamment à un inventeur de génie, l'abbé Pierre Marcel Favret qui a légué sa collection au musée d'Epernay.