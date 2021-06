Exposition"Icons", M. Marghem (redif)- 1 lettre 1 sourire, M d'Alançon (redif)

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : "Jours de sable" - Aimée de Jongh (Dargaud)



Coup de projecteur (rediff) : A travers les siècles, les icônes ont inspiré de nombreux croyants et artistes. La dimension spirituelle a été intégrée dans les oeuvres d’art , et ce, depuis l’Antiquité.

C’est ce que dévoile la formidable exposition "Icons" à la Villa Empain - Fondation Boghossian, à Ixelles, à voir jusqu’au 24 octobre.



Marc Marghem, guide conférencier et responsable des visites guidées de la Villa Empain nous la présente.



www.villaempain.com



L'Air du Temps (rediff) : "1 Lettre 1 Sourire" est une jeune association conçue par 10 cousins âgés de 15 à 25 ans.



Elle a été créée au début du premier confinement, le 17 mars 2020.



L’objectif est de faire écrire des lettres à ceux qui le souhaitent et de les distribuer à des personnes âgées isolées en EHPAD ou à domicile via le site www.1lettre1sourire.org



Mathilde D'Alançon, cousine co-fondatrice de l'association, nous en parle