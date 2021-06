F. Marneffe, expo sur la lessive, à la Fonderie - V. Heene, Les Pots de l'Ilot

Bruxelles sous les pavés - Thierry Demey : les Cités-jardins le Logis et Floréal à Watermael-Boitsfort. (partie 1)



Coup de projecteur : Françoise Marneffe, historienne chargée des expositions à La Fonderie, pour ”Derrière le hublot, la lessive d’hier à demain”.



Une exposition prolongée jusqu'au 22 août à La Fonderie (qui comprend le musée bruxellois des industries et du travail, un centre de recherche et de documentation et un service d'éducation permanente)



www.lafonderie.be



L'Air du Temps : Véronique Heene, chargée de projet des Pots de l'Ilot.

Les Pots de l'Ilot - 4 recettes (houmous, caviar d'aubergines, tapenade, pesto de roquette) veggie et bio - est une initiative qui permet de redonner confiance aux personnes en grandes difficultés et les aider à retrouver un emploi.



https://potsdelilot.be