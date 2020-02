Fabrice CROISEAUX, le fils d’ouvrier qui a cru que tout est possible, et c’est

Ou quand Mathématique, science, informatique … rejoignent beauté, élégance, et bonheur.

Fabrice CROISEAUX est Directeur Général d’une entreprise de service informatique au Luxembourg, InTech SA, du POST Luxembourg Group , 150 personnes, une entreprise rare qui met l’humain et l’optimisme au centre du management.



Il nous offre un autre regard sur l’entreprise, le management, les performances et ce qui est enseigné dans les grandes écoles. Cette émission est du petit lait à boire au quotidien par tous les dirigeants et ceux qui veulent découvrir une entreprise qui prouve que lorsque l’on permet et favorise le développement humain, on n’a pas besoin de mettre la pression, de « performer » car les résultats suivent !



Et comme InTech progresse, InTech recrute. Alors contactez sur Twitter Fabrice Croiseaux @FXzo



