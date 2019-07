Fabriques d'églises et Oeuvres Paroissiales (Thierry Claessens)

Dans nos paroisses, et de plus en plus en unités pastorales, la gestion des biens temporels se situe soit au niveau de la Fabrique d'église, soit à celui des Oeuvres Paroissiales. Des explications que nous apporte Thierry Claessens, Adjoint de Mgr Kockerols pour le Temporel. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, on peut contacter Thierry à l'adresse thierry.claessens@diomb.be