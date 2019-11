L’Association Famille Kizito Haïti France soutient le travail de soeur Paësie dans un des pays les plus pauvres du monde. Son objectif : offrir aux enfants et aux jeunes des bidonvilles la possibilité de s’épanouir par l’éducation et toutes sortes d’activités pour les protéger de la violence sous toutes ses formes. Pierre nous raconte les raisons de son engagement auprès de cette association...