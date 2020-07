Fanny Chevalier : un pélerinage en calèche à travers la France

Redécouvrir le lien qui unit Marie et la France tout en faisant des rencontres et en marchant : c'est ce que vous propose un pélerinage original, en calèche, qui va dessiner au fil de son trajet le M de Marie. Les 2 calèches partiront de Lourdes et de la Salette pour se rejoindre au sanctuaire de Pellevoisin, en passant par l'Ille-et-Vilaine.



Fanny Chevalier, investie dans l'organisation de ce pélerinage nous en fait la présentation.