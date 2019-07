Faut-il armer la police municipale ? Faut-il plus ou moins d'Europe ?

«La situation est très dégradée et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Aujourd’hui, c’est plutôt la loi du plus fort qui s’impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. » « Aujourd’hui, on vit côte à côte, je crains que demain on puisse vivre face à face ». Ces phrases sont tirées du discours de Gérard Collomb ce mercredi lors de sa passation de pouvoir au Premier Minitsre. Et qui ne sont pas pour nous rassurer. Sur RTL cette semaine, Frédéric Péchenard, ancien directeur de la police prétendant à la succession de Gérard Collomb évoquait ces dizaines de milliers de peines de prisons qui ne sont tout simplement pas appliquées. Il en appelait par ailleurs à la police municipale pour décharger la nationale trop occupée à exercer des tâches qui ne devraient pas être de son ressort. Alors que peut la police municipale dans cette aventure. L’armer résoudrait-il les problèmes on en débat dans cette émission.

Et puis nous parlerons de l’Europe. Alors que le Brexit s’enlise, que la campagne pour les élections européennes frémit, on se demandera si finalement c’est parce qu’on a été trop loin dans l’intégration ou pas assez qu’aujourd’hui tant de monde s’en méfie.