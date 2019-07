Faut-il faire sauter le numérus clausus ?

Les débatteurs du jour : Marc goua Maire PS de Trélazé, Maxence Henry adjoint au maire d’Angers, et Fabien Pelletier patron des ateliers Perrault.

Les deux débats du jour : le numérus clausus et l'éducation sexuelle à l'école.



Agnès Buzyn a décidé de s’attaquer au numerus clausus en fac de médecine. En français ça veut dire le numéro fermé, autrement dit le nombre de places en 2e année de médecine est limité, pour éviter d’avoir trop de médecins et l’envol des dépenses de santé. Le problème, c’est que si le nombre de places est censé varier en fonction de la pénurie et donc l’éviter, les médecins eux bougent, attirés par la capitale et la côte d’azur. Du coup, des zones rurales se trouvent sans médecins, les étudiants recalés ont perdu un temps précieux, et on prévoit un nombre important de départs à la retraite qui ne sera pas compensé. Le supprimer ne résoudrait pas tout pour autant : comment accueillir plus d’étudiants et de stagiaires ? Et comment après les convaincre de s’installer dans des contrées moins attirantes ? Le numerus clausus remis en cause : ce sera notre premier débat

Et puis on va parler éducation sexuelle. La volonté de faire appliquer la loi de 2001 de parler sexe à l’école a enflammé les réseaux sociaux cet été. La ministre a voulu rassurer les parents en affirmant qu’il ne s’agit alors que de parler du respect de son corps et de celui des autres. Il n’empêche, les parents clament que c’est chasse gardée et les profs ne sont pas fan d’aborder le sujet avec leurs petits bout’chou. Ce sera notre deuxième sujet de Des hauts et débats !