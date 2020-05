"Faut-il repenser notre modèle économique ?" L'analyse de Pascal Le Merrer, Fondateur des JECO

"On nous dit que c'est une période inédite, alors on va chercher une explication, dans l'histoire, les événements, les guerres, les épidémies, les crises économiques. Or, la véritable question qu'il faut se poser est : "Comment l'acteur public va jouer un rôle central dans une situation économique?"" Voici ce que déclare au micro de RCF Lyon, Pascal Le Merrer, Fondateur des JECO (Les Journées de L'Economie) et professeur d'économie à l'ENS Lyon.



Faut-il repenser le modèle économique ?

"Nos économies étaient vulnérables et polarisées." Une étude comparative est dressée par notre invité, Pascal Le Merre sur les situations de deux pays limitrophes, la France et l'Allemagne. L'un est l'autre ont géré la crise de manière complètement différente. "L'efficacité de l'action publique n'a pas été à la hauteur, il faudra faire un bilan" déclare-t-il.