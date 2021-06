Nous sommes sur la commune de Hiesse près de Confolens à La Roussie exactement.

C'est là qu'en 2014 Claire et Jean Emmanuel Poumaillou ont posé leur valises après avoir quitté la région Parisienne, pour se lancer dans l'aventure de leur vie, une ferme en permaculture. Depuis des enfants sont nés, les plantes ont poussées et les wooffeurs sont arrivés... Une belle réussite dans la veine de Pierre Rabhi et avec en fin d'émission un beau témoignage de foi.