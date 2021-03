Fermeture de 11 nouveaux centres commerciaux dans le Var

( Communiqué de la Préfecture du Var )

11 nouveaux centres commerciaux non alimentaires et magasins de plus de 10 000 m2 sont concernés par la mesure de fermeture dans le Var, à compter du mardi 9 mars 2021 :

- centre commercial Carrefour Grand Estérel à Puget-sur-Argens

- centre commercial Leclerc à Saint-Raphaël

- Castorama à la Garde

- centre commercial Carrefour à Trans-en-Provence

- centre commercial Géant Casino la Foux à Gassin

- Castorama à La Seyne-sur-Mer

- Castorama à Puget-sur-Argens

- centre commercial Midi Multiple à Solliès-Pont

- centre commercial Leclerc à Cogolin

- centre commercial Hyper U à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

- centre commercial Hyper U aux Arcs-sur-Argens

Les magasins Castorama pourront accueillir les professionnels du bâtiment sur présentation de leur carte professionnelle.

Cela porte à 19 le nombre de centres commerciaux actuellement fermés dans le département.

Pour rappel, sont fermés les centres commerciaux de plus de 20 000m2 : les centres commerciaux Mayol à Toulon, Grand Var Ouest à La Valette-du-Var, le magasin IKEA à La- Valette-du-Var, les centres commerciaux Carrefour Ollioules, Auchan La Seyne-sur-Mer, Géant Centr’Azur à Hyères, ainsi que les centres commerciaux de plus de 10 000m2 Grand Var Est de la Garde et Géant Casino à Fréjus.

Des vérifications sont en cours concernant d’autres centres commerciaux, c’est pourquoi cette liste est susceptible d’évoluer très rapidement et sera mise à jour en conséquence.