Festival des Abbayes dans les Vosges et Prous à Metz.

Musique au Festival des Abbayes dans les Vosges et theâtre à l'Espace Bernard Marie Koltes à Metz, "Je poussais donc le temps avec l'épaule" Proust sur scène, mis en scène par Charles Tordjman qui revient pour l'occasion dans la ville dans laquelle il a grandi et dirigé le Theatre Populaire de Lorraine. Nous ouvrirons le dernier numéro de la semaine avec Gérard Schoenenberger et Jean-Pierre Jager