Festival des Abbayes dans les Vosges, fêtes de la Mirabelle et Vita Romana

3 rendez vous d'été dans Moselle actuel, le Festival des Abbayes se poursuit en août au pays des abbayes, Etival, Clairefontaine et Moyenmoutiers dans les Vosges, nous en parlons avec le directeur artistique Daniel Caquard et retour sur l'une des conférences données avant un concert, "l'odeur de sainteté" par Catherine Guyon. Autres festivités, les fêtes de la Mirabelle à Metz, Elodie Kockheisen, chef de projet culture à la ville de Metz nous détaillera le programme et enfin Vita Romana les 10 et 11 août prochain au Parc Archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, Dimitri Mathiot, l'un des organisateurs sera en ligne avec nous.