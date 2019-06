A ne pas manquer !

La 4ème édition du festival Midsummer Mozartiade, du 30 juin au 7 juillet ! Rendez-vous place et Théâtre des Martyrs à Bruxelles.

Cette fois, le festival dirige ses projecteurs sur L'enlèvement au Serail, le plus grand succès des opéras de Mozart de son vivant.

Toutes les infos sur www.amadeusandco.com



Le metteur en scène, Eric Gobin, et l’artiste lyrique, Shadi Torbey, sont nos invités.