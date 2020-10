Festival Millenium - Telly Diallo, ambassadrice de "De la réussite parmi vous"

Chronique BD - Frédéric Ronsse : Bella Ciao - Baru - Futuropolis



Coup de projecteur : "Dépasser les frontières", c’est le fil rouge du festival Millenium, festival de documentaires.

C’est la 12ème édition qui a lieu jusqu'au 25 octobre.

Pour en parler, Zlatina Rousseva, directrice artistique du festival et Berthe Tanwo Njole, la présentatrice.

www.festivalmillenium.org



L'air du temps : Telly Diallo, ambassadrice de "De la réussite parmi vous". C'est la 2ème édition de cette campagne menée par SuccessDiverStory, pour lutter contre la discrimination et les stéréotypes.

Telly Diallo a fondée en 2015 Melting Pot Hair & Body, un institut de beauté, bien-être et centre de massage situé à Saint-Gilles 164, chaussée de Charleroi.

www.meltingpothb.be